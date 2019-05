Auszeichnung für eine unangepasste Schülerin und für EinTracht

Bester Absolvent

„Graduate of the Year“ wird die/der beste Absolvent/in genannt. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf Valentin Stalf, Gründer der Banking-App N26. Er hatte in der Schulzeit die VBS Akademiestraße (innere Stadt) besucht. KURIER-Chefredakteurin hielt die Laudatio und würdigten den herausragenden Unternehmer, der Mut gezeigt hat, seine Vision zu verwirklichen. (Darüber berichtete der KURIER bereits.) Die angesprochene Smartphone-App ist mittlerweile in vielen Ländern erfolgreich vertreten und will nun auch in Wien ein Technologie- und Innovationszentrum eröffnen, wodurch langfristig bis zu 300 Jobs entstehen sollen. Nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt, meinte er bei der Merkur-Verleihung: „Man braucht Drive und Risikofreude, wenn man etwas erreichen will. Ich bin stolz auf unser Team, das jeden Tag alles daransetzt, die Bank der Zukunft zu bauen.“

