Jugendliche erstellen Lehrinhalte per App

eSchool im eLand

Einziges Problem beim Füllen der genannten Begriffe mit multimedialen Inhalten an diesem Tag: Obwohl in der besser ausgestatteten HAK-Plus-Klasse reichte die Internetverbindung nicht, dass alle gleichzeitig mit ihren Devices online arbeiten konnten. Das wird dann im Frühjahr 2010 im estnischen Põlva sicher anders sein. Das staatliche Gymnasium dieser 6000-Einwohner_innen-Stadt ist seit drei Jahren in einem einem Null-Energie-Haus untergebracht. „Wir beziehen Strom aus Sonnenenergie, sammeln Regenwasser für die Klospülung. Jedes Klassenzimmer hat eine Digitale Tafel, die Lehrer_innen kommen mit ihrem Schul-Laptop, stecken ihn in die Docking-Station und schon geht der Unterricht los“, schildert Aimi Joesalo, Lehrerin für Deutsch und „Bildungstechnologin“ dem Kinder-KURIER. Letzteres ist ein relativ neues Berufsbild. Das sind mehr als nur IKT-Lehrkräfte. Bei ihnen geht’s nicht nur um das technische Know-How, sondern um die Verknüpfung mit Lehrinhalten. Und solche – heute in Studien ausgebildet, viele neben der Unterrichtspraxis im Wege von Fortbildungen angeeignet – sind auch dafür zuständig, dass sich alle Kolleg_innen in Sachen Digitalisierung weiterbilden.