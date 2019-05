Ein-Tracht: Vielfalt unter Schülerinnen und Schülern

„In Nordindien heißt es Kurtha im Süden Jubba“ sagt Christoph Pallippat über seine schwarze Hose und das rote Hemd, das er am 9. Mai des Vorjahres in der Schule trug. Zum Europatag hatte die damalige 4AK sich das Motto „In Vielfalt geeint: Ein Tag in Tracht“ gewählt. Nicht allzu viele, aber doch einige der Jugendlichen - und so manche Lehrer_innen - hatten Trachten aus ihrer Region oder landesweit verbreitete Kleidung mitgenommen und sich in der Schule umgezogen. Theresa Mistelbacher: „Ich hab ein Dirndl getragen, aber keines für eine spezielle Region in Österreich typisches, sondern ein „Kunst-Dirndl“. Lehrerinnen haben auch Dirndl und Lehrer Lederhosen getragen“, erinnert sich die Junior Botschafterin des europäischen Parlaments im Gespräch mit dem Kinder-KURIER.

Der vielfältige Trachten-Tag wurde mit dem Merkur für das „best Ethic & Social Project“ belohnt. „Dieses tolle Projekt hat mich beeindruckt. Ich engagiere mich selbst für ein Hilfsprojekt in Indien und weiß daher, wie schön es ist, wenn man Vielfalt lebt. In Indien habe ich gelernt, wie man einen Sari bindet, und ich selbst konnte den Kindern zeigen, wie man einen Apfelstrudel macht“, erzählte Moderatorin Claudia Stöckl, die die Laudatio hielt.