HAK Mödling: Schulversuche helfen jetzt doppelt

In einem Fach schon im Herbst maturieren

Zu diesem Schulversuch gehört auch die Chance, in einem Fach mündlich schon im September, also bald nach Beginn der Abschlussklasse zu maturieren. Das gilt für jene Fächer, die nur vier Jahre unterrichtet werden wie Wirtschaftsinformatik, Recht Geografie, Geschichte. Einige davon starten üblicherweise erst ab der 2. Klasse, hier im Schulversuch schon ab der 1. Klasse, sind somit im vorletzten Schuljahr fertig, weswegen die Schüler_innen, die das wollen, in den Sommerferien lernen und im ersten Monat der Maturaklasse die vorgezogene Reifeprüfung in diesem Fach ablegen. „Aus meiner Klasse sind alle im September angetreten, aus dem gesamten Jahrgang nur zwei Jugendliche nicht. Die treten in Fächern an, die wir noch im Maturajahr haben, zum Beispiel Mehrsprachigkeit (Englisch und 2. Lebende Fremdsprache) oder Geografie.“ Theoretisch wäre sogar in solchen Fächern die vorgezogene Matura möglich, da müssten die betreffenden Schüler_innen aber zuerst noch über den Stoff der 5. Klasse Semesterprüfungen im September ablegen.