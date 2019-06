Von null weg zur Führungskraft - mit Hilfe von Pferden

Management-Schulung

Im Normallfall bietet die „Mutter“ der Pferdezone, Ingrid Gampe-Benedicct, dieses Package Manager_innen aus Unternehmen an. Da sie einst Schülerin und später Lehrerin - für kaufmännische Fächer - in der VBS Mödling war, können seit zehn Jahren auch Jugendliche „ihrer“ alten Schule, konkreter des 4. Jahrgangs der HAK plus, in den Genuss dieses Führungskräfte-Seminars kommen. Hier ist es Teil des Gegenstandes Übungsfirma. „Denn in der Übungsfirma müssen die Jugendlichen ja unterschiedliche Funktionen eines Unternehmens übernehmen“, wie die aktuelle Lehrerin dieses Gegenstandes, Isabella Engelmeier-Wilfling, dem Kinder-KURIER erklärt.

Für diesen sehr praxisnahen Tag an Lernen über Körpersprache, Mitarbeiter_innen-Führung usw. wird die jeweilige Klasse geteilt, um in Kleingruppen arbeiten zu können. Was vielleicht auf den ersten Blick wie Freizeit wirkt, ist harte, konzentrierte Arbeit, auch wenn sie vielleicht Spaß macht. Aber warum sollte das Arbeit oder Lernen nicht machen?!