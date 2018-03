Turnsaal wurde tagelang Marktplatz

Ausweitung auf Österreich

Die Aktion „Volksschule goes HAK“ will ein erstes spielerisches Eintauchen in einen Teil des Kreislaufes von Wirtschaft sein, den des Handels. Erfunden vor vier Jahren eher, um Nachwuchs für die eigene Schulform zu generieren, vermittelt nicht zuletzt eine kleine Broschüre mit leicht fasslichen Darstellungen wirtschaftlicher Zusammenhänge erste Einblicke in ökonomisches Wissen. Das in Mödling ausgedachte Projekt, initiiert von der Wirtschaftspädagogin Renate Rode, wird in diesem Schuljahr, dem Jahr der Übungsfirmen, vom Bildungsministerium über ACT, die Servicestelle für Übungsfirmen, allen österreichischen Handelsakademien ans Herz gelegt. Rückmeldungen, wo dies vielleicht schon erfolgt sei, habe sie allerdings noch keine bekommen, so die Initiatorin.

Es ist ein Versuch, Wirtschaftswissen schon möglichst früh in Schulen zu vermitteln. Wer weiß, vielleicht muss dann ja ein künftiger KURIER-Journalist nicht mehr eine Kollegin im Wirtschaftsressort fragen, ob eine Milliarde das mit den sieben Nullen sei, weil er wüsste, dass er da nur auf 10 statt 1000 Millionen käme ;)

Andere Elemente in späteren Schuljahren sind natürlich die verpflichtenden Übungsfirmen in den kaufmännischen Schulen oder die freiwilligen Junior-Companys auch in AHS-Klassen bzw. Ferienangebote wie die Kinder Business Week, vor allem aber Kinderstädte, wo Kinder wirklich in den Kreislauf von Wirtschaft und Politik – sie wählen ihre eigenen Regierungen – eintauchen – siehe Zusatzgeschichte.

Follow @kikuheinz