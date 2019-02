Vielfalt bringt der Wirtschaft viel

Wie schaut’s in der Wirtschaft aus?

Der Vielfalt-Tag und damit auch die Woche wurde mit einer Podiumsdiskussion zum „Umgang mit Diversität in der Wirtschaft für Schüler_innen der zweiten Klassen abgeschlossen. Unter der Diskussionsleitung von Stefan Angerer, einem Lehrer der Schule, berichteten Iulia Mugescu (Mitbegründerin von Younited Cultures), Josef Bitzinger (Gastro-Unternehmer und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien), Elisabeth Hull (Personalleiterin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC/ Price Waterhouse Coopers) und Wolfgang Wilhelm (Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen) von Vorteilen und Herausforderungen im Wirtschaftsleben.

Die erstgenannte Mugescu, Gründerin eines Fashion-Unternehmens mit Mitarbeiter_innen aus vielen Ländern schilderte den Ausgangspunkt: aus Ärger über viele negative Nachrichten über Rumänen dem was Positives entgegensetzen. Bitzinger wies darauf hin, die Branche, in der er tätig sei, ohnehin von der Vielfalt von Tourist_innen, aber auch des Personals lebe. Hull, gebürtige Engländerin, die den Brexit für eine Katastrophe hält, gab zu, erst der Fachkräftemangel habe viele Unternehmen dazu gebracht, sich nach diversem personal umzuschauen. Aber in einem bunten Haufen gebe es eben viele unterschiedliche Perspektiven und damit auch weit mehr an Lösungsansätzen. Unternehmen hätten ihren Sinneswandel ja nicht gerade aus sozialen Erwägungen getätigt, sie profitieren davon ja auch beachtlich. Darauf wies Wilhelm von der Antidiskriminierungsstelle hin.

https://augarten.vbs.ac.at/

Follow @kikuheinz