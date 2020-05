Nachrichtenüberblick - Die Themen des Tages

Trump hat schlaflose Nächte, Amazon-Lagerarbeiter an Covid gestorben Lesen Sie nationale wie internationale Entwicklungen HIER in unserem LIVE-Ticker.

Leitartikel: Wahlkampf in der Corona-Krise - Trump hat noch nicht losgelegt Der US-Präsident wird für seine Wiederwahl kämpfen – mit allen Mitteln, gegen alle Fakten und mithilfe der Wut von vielen ( mehr dazu hier ).

SPÖ-Mitgliederbefragung: Warum Rendi-Wagner nicht abgelöst wird Heute, Mittwoch, wird das Ergebnis veröffentlicht. Alle Indizien sprechen dafür, dass Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der Partei bleibt – und weiter kritisiert werden wird ( mehr dazu hier ).

Corona-Lockdown: Kritik an Angst und Verwirrung durch die Regierung

Der Lockdown wurde breit akzeptiert, immer schärfer wird aber die Kritik am türkis-grünen Auftritt in der Krise (mehr dazu hier).