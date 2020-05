Pulker: "15 Prozent der Gastronomen sperren nicht wieder auf"

Ein weiteres betroffenes Lokal ist die Café -Konditorei Bouchal in Göllersdorf. Das letzte Kaffeehaus im Ort muss nach 42 Jahren die Pforten schließen. Auch hier sind die finanziellen Sorgen der Grund, weswegen ein Fortbetrieb nicht möglich ist.

Die Besitzerin des Lokals, Marianne Bouchal, blickt auf schöne Jahre zurück und bedankt sich bei ihren nun ehemaligen Gästen mit einem Postwurf in der Gemeinde. "In Wehmut verabschiede ich mich von meinen Kunden, die in diesen über 40 Jahren zu treuen Freunden geworden sind", schreibt Bouchal weiter.