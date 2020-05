Gastronomie hat Heißhunger auf ein wenig Normalität

Die Sehnsucht nach einer Pizza, einem Kaffeehausbesuch und einem Stück Normalität ist anscheinend größer als die Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Wenn am 15. Mai die Lokale ihren Betrieb wieder aufnehmen, können sie mit einem regelrechten Ansturm rechnen.

So ist es zumindest im Himmelblau am Wiener Neustädter Achtersee. Seit Tagen laufen die Telefone und der Mail-Eingang des Beachclubs heiß. „Wir sind zum Start so gut wie ausreserviert und an den darauf folgenden Tagen gibt es auch fast keine Plätze mehr“, schildert Geschäftsführer Roman Petek. Auf Grund der Größe des Clubs und der Terrassen ist die Personenbeschränkung pro Tisch von maximal vier Erwachsenen kein Problem.