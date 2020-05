Promis zu Hause: Ein Tag bei der Modedesignerin Michaela Mayer

Atemlos, durch den Tag – könnte das Motto der umtriebigen Wiener Modedesignerin sein. Würden wir sie nicht besser kennen und wissen, dass sie alles mit Ruhe macht. „Ich muss mir wirklich jede Stunde des Tages genau einteilen, damit ich Job, Haushalt und Kind auch in diesen Zeiten mit Freude und ohne Hast unter einen Hut bringe. Aber zum Glück hilft mir dabei mein Mann sehr.“ Denn Michi, wie sie von Freunden genannt wird, geht gleich nach dem täglichen Backen in ihr Atelier, um Ideen umzusetzen, die sich aus der aktuellen Situation ergeben. So entwirft sie gerade ein schickes Shirt, das ganz der DNA ihres Labels MICHEL MAYER entspricht. Denn wegen der Maskenpflicht in Restaurants, integriert Mayer praktischerweise die Maske in das Shirt, das bei Bedarf einfach hochgezogen wird. „Kreatives Arbeiten gibt mir in allen Lebenslagen die nötige Kraft“, sagt die Designerin „und das tägliche UNO-Spielen mit meinem Sohn.“