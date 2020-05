SPÖ-Mitgliederbefragung: Warum Rendi-Wagner nicht abgelöst wird

Für das "Warum" gibt es viele Gründe. Der simpelste: Es gibt weiter keine Alternative. Denn bei aller Kritik konnten sich ihre Gegner bis zuletzt nicht einmal auf einen Gegenkandidaten verständigen – es scheitert an Grundsätzlichem.

Ein Beispiel: Während man in einzelnen Landesparteien auf der Suche nach einer Führungsfigur ist, die die Bewegung und die Politik im Detail kennt, hält man etwa in der burgenländischen SPÖ wenig von diesem Zugang: "Wenn die SPÖ einen Neustart will, kann sie das nicht mit Protagonisten tun, die seit Jahrzehnten in wichtigen Funktionen sind", heißt es im Umfeld von Hans Peter Doskozil. Auf Personen umgemünzt hieße das: einer wie Andreas Schieder kennt zwar Partei und Politik, hat aber das falsche Image.