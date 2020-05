SPÖ-Mitgliederbefragung: Ludwig hofft auf Zweidrittelmehrheit für Rendi

Der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Landesparteichef Michael Ludwig erwartet bei der Mitgliederbefragung seiner Partei ein gutes Ergebnis für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. „Noch schöner als eine einfache Mehrheit wäre natürlich eine Zweidrittelmehrheit, aber das wird sich dann am Mittwoch herausstellen“, definierte Ludwig am Dienstag die zu überspringende Latte.

22 Prozent Beteiligung nötig

Von einer Mehrheit gehe er jedenfalls aus, so Ludwig in einer Pressekonferenz. Zusätzlich habe Rendi-Wagner klar gemacht, dass sie bei der Beteiligung an der Befragung die 22 Prozent der Mitgliederbefragung von 2018 übertreffen wolle.