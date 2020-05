KURIER-Umfrage: Nur jeder Fünfte hält Rendi-Wagner für die Richtige an der SPÖ-Spitze

„Ist Rendi die Richtige?“

All das zeigt, dass die Frage des Parteivorsitzes keineswegs das Hauptproblem der SPÖ ist. Aber natürlich werden auf die Person an der Spitze viele Probleme projiziert; und spätestens seit Pamela Rendi-Wagner sich selbst via Mitgliederbefragung zur Debatte gestellt hat, steht diese Frage wieder verstärkt im Fokus.

„Ist Rendi-Wagner die richtige Person, um mit dem nun kommenden Thema Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit die SPÖ aus ihrem Tief zu befreien?“ fragte OGM also. Gerade einmal 19 % antworteten mit ja, 67 % mit nein.

Selbst bei den eigenen Leuten gibt es hier keine Mehrheit: 49 % der SP-Wähler halten Rendi-Wagner für die „richtige Person“, 47 % aber nicht. „Wenig verwunderlich ist, dass andere Parteianhänger in klarer Mehrheit Pamela Rendi-Wagner keinen erfolgreichen Neustart zutrauen. Aber sogar unter den SP-Wählern ist die Meinung dazu gespalten“, kommentiert OGM-Chef Wolfgang Bachmayer das Ergebnis.