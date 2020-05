Aufschub in der Krise: Betriebskosten bleiben an Vermietern hängen

Beim Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB) gibt es dazu etliche Anfragen. In den meisten Fällen, so ein Sprecher, können sich Vermieter und Mieter einigen, dem ÖHGB sind aber zwei Fälle bekannt, in denen die Fronten verhärtet sind.

Eine wirkliche Lösung gibt es nicht – nur zwei Optionen: Die Betriebskosten selber bezahlen oder die Immobilie verkaufen, heißt es dort.

Dazu kommt, dass man den gestundeten Mietzins und die Betriebskosten ab 1. Jänner gerichtlich einfordern kann, eine Kündigung aufgrund des Rückstandes ist aber erst ab 1. Juli 2022 möglich. „Viele befürchten, ihr Geld gar nicht mehr zu sehen“, sagt ein Sprecher des ÖHGB.

Die Mietervereinigung relativiert: Die Betriebskosten machen in Wien pro Quadratmeter im Schnitt 1,80 Euro aus. Bei einer 100 Quadratmeter großen Wohnung würde der Rückstand über drei Monate bei knapp 600 Euro liegen – eine überschaubare Summe. Vorsitzende Elke Hanel-Tosch plädiert weiter für einen Solidaritätstopf, der Härtefälle abdeckt. So hätten weder Mieter- noch Vermieter-Seite ein Problem.