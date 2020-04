Nachrichten-Überblick - Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig, dann wolkig: In weiten Teilen des Landes überwiegt der freundliche und sonnige Wettercharakter, auch wenn von Südwesten her zeitweise ein paar Wolkenfelder durchziehen. Im Tagesverlauf kommen dann auch teils stärkere Quellwolken hinzu und im Berg- und Hügelland steigt die Schauer- und Gewitterneigung etwas an. Der Wind weht meist nur schwach. Nachmittagstemperaturen 20 bis 25 Grad.