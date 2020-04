Meinl-Reisinger: "Das ist eines Bundeskanzlers nicht würdig"

Nein, das geht nicht, das ist eines Bundeskanzlers nicht würdig. Ein Minister und auch ein Bundeskanzler haben immer die Gesetze zu beachten und zu achten.

Haben Sie auch den Eindruck, dass man schnell als Querulant abgestempelt wird, wenn man in diese Richtung Kritik übt?

Vielen ist die Bedeutung von Kontrolle – gerade in Krisenzeiten – nicht bewusst. Es wird gleichgesetzt mit Kritik an den Maßnahmen an sich. Und das stimmt so überhaupt nicht. Wir waren die ersten, die gesagt haben, dass wir diesen Weg für richtig halten und mitstimmen.

Wir als Neos stellen uns schützend vor den Bürger vor einem übermächtigen Staat, der in der Krise Kompetenzen an sich reißt und sagt: Das muss halt sein. Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Bedeutung der Spielregeln, die es in einer Demokratie braucht.

Hinterfragen wir die Maßnahmen zu wenig, sind wir zu obrigkeitshörig?

Ich finde es gut, dass die Menschen sich an die Beschränkungen halten. Es braucht aber Klarheit, was genau erlaubt ist und was nicht. Ich habe den Eindruck, der Bundesregierung wäre es lieber, das ist nicht so klar. Dann kann man sagen, sie sollen überhaupt nicht mehr das Haus verlassen.