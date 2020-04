In der Corona-Krise: ÖVP auf 45 Prozent, SPÖ hinter Grünen

Der Höhenflug von Türkis-Grün werde wieder abflauen, traut sich Bachmayer schon heute zu prophezeien. „Wenn sich die Gesundheitskrise in Richtung Wirtschafts- und Sozialkrise entwickelt, wird der außergewöhnliche Schulterschluss, den es derzeit sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung gibt, schwinden, und es werden wieder die alten Interessensgegensätze aufbrechen“, sagt Bachmayer.