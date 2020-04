Die Flucht zu den Regierenden

So wie Regierende stets auch für Fehler der Verwaltung büßen müssen, profitieren sie umgekehrt von einem funktionierenden Staat. Das ist besonders in Krisenzeiten der Fall. Man meckert nicht mehr über pingelige Parkstrafen. Das Ansehen der Polizei, der Katastrophenhelfer vom Bundesheer, der Sozialpartner und des Arbeitsmarktservice schießt in die Höhe und zieht auch Regierende mit hinauf.

Wie sonst ist es zu erklären, dass eine Ministerin explodierende Arbeitslosenzahlen emotionslos stotternd vom Blatt liest und dennoch im Vertrauen der Bevölkerung auf einem respektablen Platz landet?

Für die SPÖ bringt die krisenbedingte Umfrageentwicklung eine gute und eine schlechte Nachricht. Auf Bundesebene rutschen die Sozialdemokraten in der OGM-Umfrage erstmals auf den dritten Platz hinter die Grünen ab. Die Hoffnung, dass Rendi-Wagner aufgrund ihrer medizinisch-fachlichen Expertise auch politisch Fuß fassen könnte, ist wohl dahin.

Um die nächste große Wahl, die Wiener Gemeinderatswahl, muss die SPÖ deswegen aber nicht bangen. Im Gegenteil, die Wiener SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig könnten von dem krisenbedingten Bedürfnis nach Sicherheit profitieren. Wer will in Zeiten wie diesen schon politische Experimente? Für Ludwig gilt bis zu einem gewissen Grad dasselbe wie für Kurz auf Bundesebene: Es gibt für Regierende einen Krisenbonus, sofern sie sich nicht bei schweren Fehlern ertappen lassen.