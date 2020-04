Die Corona-Profiteure: Politisch immun gegen das Virus

Auch in Deutschland scheint etwas, was schon unmöglich galt, nun wieder möglich. So wird über eine weitere Kandidatur von Angela Merkel spekuliert, die 2021 ja nicht mehr antreten wollte. Die Bild-Zeitung, die ihr kürzlich „Corona-Chaos“ vorwarf („keine Rede, kein Auftritt, keine Führung in der Krise“), schreibt nun über ihre fünfte Amtszeit. Und beruft sich auf CDU-Kreise, wo eine Verlängerung als eines von vielen Szenarien gilt, sollte man keine Nachfolger finden. Zudem mache sie, nüchtern und erfahren, gerade einen guten Job, heißt es im Text. Tatsächlich erreicht sie den höchsten Zufriedenheitswert in dieser Legislaturperiode (64 Prozent), auch die Union kommt auf 34 Prozent. Obwohl man den Deutschen massive Einschränkungen verordnet.