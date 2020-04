Was jetzt erlaubt ist - und was nicht: Zehn zum Teil überraschende Antworten

Einige Firmen arbeiteten auch in den vergangenen Wochen weiter, so wurden etwa Klimaanlagen in Wohnungen installiert. Sie beriefen sich darauf, dass dies nicht verboten sei, man dürfe zur Arbeit fahren. Ein ausdrückliches Verbot gibt es nicht.

Muss ich eine Maske im öffentlichen Raum tragen?

Zwar trägt mittlerweile rund die Hälfte der Bevölkerung ständig eine Maske im öffentlichen Raum, vorgeschrieben ist diese aber (derzeit zumindest noch) nicht. Maskenpflicht besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei gemeinsamen Autofahrten etwa in die Arbeit mit fremden Personen oder in allen geöffneten Geschäften. Kontrolliert wird dies von der Polizei, in Geschäften treten die Beamten aber meistens nur auf Ersuchen der Geschäftsleute auf.