Gehasst und gebraucht: „Zweitwohnsitzer werden als Gäste denunziert“

Das geht aufs Haus: Was ein Urlaubssitz den Orten bringt

Raus aus der Stadt, rauf auf die Liege unterm Kirschbaum, rein in den See, die Piste runter. So ein Urlaubssitz am Land hat schon einen Reiz. Und gar nicht zu wenig: Rund 1,2 Millionen

gemeldete Neben- oder Zweitwohnsitze gibt es in Österreich. Das sind um vier Prozent mehr als 2012.

Und die Zweitwohnsitzer sind ein gar nicht so kleiner Wirtschaftsfaktor: „Geld, das in urbanen Zentren geschaffen wird, geht an das Land“, sagt Oliver Fritz, Ökonom, der am WIFO unter anderem die Regionalentwicklung erforscht. Laut dem Tourismus-Satellitenkonto für Österreich werden 150 Millionen Euro jährlich in Wochenendhäusern und Ferienwohnungen ausgegeben. Etwa beim Einkaufen oder in den Gasthäusern. Und wenn man den Urlaub im Ausland statt im eigenen Nebenwohnsitz verbringe, würde Geld verloren gehen.