Gemeindebund fordert: „Zweitwohnsitz soll Beitrag leisten“

Um eine Abgabe festzulegen, wäre das Tiroler Modell Vorbild, meint Hingsamer: Dort wurde in der Raumordnung eine spezielle Kategorie eingeführt, die Freizeitwohnsitze. Sie sind bewilligungspflichtig, seit 2016 gibt es auch Obergrenzen an erlaubten Freizeitdomizilen. 16.000 Freizeitwohnsitze sind in Tirol gemeldet, die Anzahl der Zweitwohnsitze ist mit rund 109.000 jedoch bedeutend höher.

Im Westen haben die Bürgermeister ein ganz anderes Problem: Allein in Tirol wird die Anzahl der illegalen Freizeitwohnsitze auf 10.000 geschätzt. Sie sollen mit eigenen Kontrollorganen aufgespürt werden.