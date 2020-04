Mysteriöser Helikopter-Absturz trotz Covid-Flugverbots

Österreichs Flugplätze gelten in dem Gesetz zu Covid-19 als Sportplätze. Dementsprechend sind sie derzeit alle gesperrt, in vielen Pilotenforen wird auf eine Wiederaufnahme des Betriebs am 1. Mai gehofft. Bis dahin müssen alle Maschinen am Boden bleiben.

Wie kann es also sein, dass es am vergangenen Donnerstag zu einem Hubschrauberabsturz im Bezirk Gänserndorf ( Niederösterreich) gekommen ist? Noch dazu sorgen fehlende Transpondersignale wieder einmal für Aufregung in der Pilotenszene. Denn wo der Robinson-Helikopter genau gestartet ist, ist derzeit unklar.