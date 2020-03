Wieder ein brisanter Vorfall mit der Flugpolizei

Ein ähnliches Manöver soll vor Jahren in Tirol einen weiteren schweren Unfall eines Polizeihubschraubers ausgelöst haben – im unmittelbaren Bereich der stark befahrenen Autobahn. Der neuerliche Vorfall ist ein weiterer Beleg dafür, was Sachverständige seit Jahren sagen: Bei der Flugpolizei soll es erhebliche flugdisziplinäre Mängel geben. F. hatte wohl nicht beim Flughafen angefragt, ob er eine frei Landebahn hat. Auch eine Genehmigung für so ein waghalsiges Manöver gab es nicht.

Der Pilot des Segelfliegers, Walter Ebm (Vorstand der Wiener Privatklinik), sieht „ein vorschriftswidriges Handeln“ des Hubschrauberpiloten, der im ersten Drittel der Piste ohne Vorwarnung gelandet sei. Laut seiner Wahrnehmung sei der Abstand allerdings größer gewesen, als in dem Dokument der Austro-Control behauptet. Er habe auf der Wiese daneben, der zweiten Landebahn, landen können.