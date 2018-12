100 Flugzeugabstürze in Österreich werden jetzt neu aufgerollt

KURIER: Im März 2017 hat Minister Jörg Leichtfried ( SPÖ) angekündigt, dass 26 ungeklärte Flugunfälle untersucht werden. Der Rechnungshof spricht von 43 offenen Untersuchungen. Darunter ist eine mysteriöse Unfallserie mit Maschinen des Wiener Neustädter Herstellers Diamond vor zwölf Jahren. Warum liegen diese Berichte bis heute nicht vor?

Bettina Bogner: Ich bin auf viel mehr Fälle gestoßen. Es gab eine Zeit, da sind Untersuchungen einfach eingestellt worden, was rechtmäßig meiner Meinung nach nicht passieren kann, weil es das Gesetz nicht vorsieht. In Wirklichkeit haben wir also 126 Untersuchungen, die nicht abgeschlossen sind. Ich habe jetzt einen Plan zurecht gelegt: Wir ordnen die Abstürze nach Themen und werden das jeweils in einer Art Sammelbericht erledigen. Minister Hofer hat dankenswerterweise versichert, dass er noch Planstellen freischaufeln wird. Zwei Stellen wären hilfreich.