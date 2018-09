Untreueverdacht im Verkehrsministerium: Sechs Millionen Euro versickert

Wie der Rechnungshof nun herausfand, wurden an diese beiden Firmen enorme Geldsummen überwiesen, obwohl das gar nicht notwendig gewesen sein soll. "Für die technische Unterwegskontrolle wurde in den Jahren 2012 bis 2015 an das Unternehmen (...) 6,8 Millionen Euro überwiesen. Es wurden jedoch nur Gutachten in der Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro erstellt. Mit dem Mehrbetrag von 5,3 Millionen Euro wurde der gesamte vom Unternehmen angegebene Personal- und Sachaufwand beglichen. Die Bundesanstalt für Verkehr zahlte also nicht nur für die Gutachten, sondern trug die gesamten Kosten des Unternehmens."

Der Leiter der Bundesanstalt, Hofrat P., überwies laut dem Bericht an ein Unternehmen 160.000 Euro und an das andere 180.000 Euro - "obwohl keine offenen Forderungen bestanden". Deshalb (und wegen zahlreicher KURIER-Berichte) wurde P. im Juni 2017 suspendiert. Nun stellte sich heraus, dass in Summe 5,3 Millionen Euro an das eine und rund eine Million Euro an das andere Unternehmen zu viel geflossen sein dürften.