ÖBB fahren noch wochenlang ins Ungewisse

In der Zwischenzeit haben Matthä und sein Vorstandskollege Arnold Schiefer trotzdem genug zu tun. Das ursprüngliche Budget, das sie für 2020 erstellt haben, können sie in den Papierkorb werfen. Bis Mitte Mai soll ein neues fertig sein. Habe man zuvor mit einem Vorsteuergewinn in Höhe von 100 Millionen Euro gerechnet, so werde sich das nun nicht mehr ausgehen, so Schiefer.