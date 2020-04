ÖBB wollen Staatshilfen-Summe für Rail Cargo nicht bestätigen

Die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) wollen die kolportierten benötigten Staatshilfen für die Güterverkehrssparte Rail Cargo nicht bestätigen. In einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" waren am Donnerstag von "mindestens 250 Millionen Euro" für Rail Cargo und 500 Millionen Euro für den gesamten ÖBB-Konzern die Rede gewesen.

Starker Rückgang

Die in dem Bericht genannten Summen seien "pure Spekulation", sagte ÖBB-Sprecher Robert Lechner zur APA. Auch die Vermutung, dass die ÖBB überhaupt Staatshilfen beantragen könnten, bestätigte Lechner nicht. Fakt sei aber, dass der Personenverkehr infolge der Coronavirus-Krise einen starken Rückgang verbuche. Auch die Rail Cargo sei derzeit von zahlreichen Stornierungen für Gütertransporte betroffen, da wegen Unterbrechungen in den Lieferketten derzeit kaum Schiffslieferungen in Triest, Rijeka und Piräus ankämen, hieß es in einer Aussendung vom Donnerstag.