Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Viel Sonne: Von der Früh weg scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne. Anfängliche Frühnebel in einigen Becken und Tälern lichten sich am Vormitag rasch. Ab Mittag können dann wieder ein paar kleine Quellwolken auftauchen, der Sonnenschein wird dadurch aber kaum getrübt. In der Früh minus 8 bis 0 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 5 bis 14 Grad erreicht. Der Wind kommt im Tagesverlauf zunehmen aus Ost bis Süd und weht schwach bis mäßig.