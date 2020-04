Vier weitere Coronavirus-Tote in der Steiermark

In der Steiermark sind vier weitere am Coronavirus erkrankte Personen verstorben. Damit gibt es in der Steiermark bereits 34 Todesfälle, die mit dem neuen Virus in Zusammenhang stehen. Das gab die Landessanitätsdirektion Steiermark Mittwochfrüh bekannt.

Bei den Betroffenen handelt es sich um eine Frau (Jahrgang 1939) und einen Mann (1954) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, eine Frau (1951) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und eine Frau (Jahrgang 1942) aus Graz.