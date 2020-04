Tschechien: „Kluge Quarantäne“ statt strenger Ausgangssperre

Ausgangspunkt der digitalen Überwachung sind Handy und Bankomatkarte eines Infizierten. Mit dessen persönlicher Einwilligung werden die Daten von beiden erfasst. Im Fall des Mobiltelefons überprüft man, in welche Funkmasten es sich eingeklinkt hat und kann so ein Bewegungsmuster des Besitzers erstellen. Ergänzt wird das durch die Daten von dessen Bankomatkarte: Wo und wann hat er in den untersuchten fünf Tagen damit bezahlt oder Geld abgehoben.

"Gelbe Personen"

Mit diesen Daten kontaktiert die Gesundheitsbehörde den Infizierten persönlich und bespricht mit ihm genau die Tage und alle möglichen Kontakte mit anderen Personen. Diese Personen werden kontaktiert und gebeten, wenn sie nicht ohnehin zu Hause sind, sich nach Möglichkeit nicht mehr aus dem Haus zu begeben. Sie werden von jetzt an als „gelbe Personen klassifiziert“, wie Roman Prymula, stellvertretender Gesundheitsminister und Leiter des Corona-Krisenstabes, erläutert: „Innerhalb weniger Stunden kommt dann ein Einsatzteam, das ihn abholt und in ein medizinisches Zentrum bringt.“ Das ist in den meisten Fällen ein Militärspital in der Region, auf deren Gelände man eigene Zelte aufgestellt hat. Dort können die betroffenen Personen unter bestmöglicher Abschirmung auf Corona getestet werden. Auch die Abhol-Teams stellt das Militär. Wenn die betroffene Person ein Auto hat und alleine fahren kann, darf sie sich auch in Eigenregie in das Militärspital begeben.