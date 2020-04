Einsatzverbot für die über 65-Jährigen

Die Einhaltung von Vorschriften und Befehlen sind die knapp 100.000 Feuerwehrleute in Niederösterreich gewohnt. Doch die jüngsten Dienstanweisungen, die im Zuge der Corona-Krise zuletzt bei den 1710 Feuerwehren einlangten, sorgten bei den Freiwilligen im ganzen Land für Diskussionen. So wird den Feuerwehrleuten ab dem 65. Lebensjahr als rigorose Schutzmaßnahme die Teilnahme an den Einsätzen und sogar der Zutritt zu den Feuerwehrhäusern untersagt.

Die zehnseitige Dienstanweisung „Verhaltensregeln zum Umgang mit der Coronavirus-Pandemie 2020“ wurde von einem Expertenteam erarbeitet und im NÖ Landesfeuerwehrverband einstimmig beschlossen. Sie spiegelt die momentane Dramatik im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus wider und soll die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren unter allem Umständen sicherstellen.