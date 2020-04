Heute vor 22 Jahren: Als in Madrid ein Fußballtor umfiel

Als Sportreporter ist man in Fußballstadien auf vieles gefasst. Auf Stromausfälle, die das Flutlicht lahm legen. Auf Nackedeis, die plötzlich übers Spielfeld flitzen. Auf randalierende Fans, auszuckende Trainer, vogelwilde Fußballer - ja selbst bei so außergewöhnlichen Fällen, dass einmal ein Spieler einem anderen in den Hals beißen sollte, verschlägt es einem TV-Kommentator normalerweise nicht so schnell die Sprache.

Als Marcel Reif am 1.April 1998 im Bernabeu-Stadion vom Champions League-Viertelfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund berichtete, wähnte sich der deutsche TV-Kommentator im falschen Film. Im nachhinein mutet es wie ein schlechter Scherz an, dass er und sein RTL-Kollege Günther Jauch das alles ausgerechnet an einem 1.April miterleben durften bzw. mussten.

"Es war ein Abend der Anarchie", sollte Marcel Reif Jahre später einmal in einem Interview mit der Welt sagen und das trifft es ganz gut.