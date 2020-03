Heute vor 36 Jahren: Falscher Elferpfiff beendet Sturms Europacup-Traum

Entsetzen in Graz

In der zweiten Hälfte drängte Nottingham, Zvonko Breber rettete für Sturm auf der Linie. In der Verlängerung hatten beide Teams Chancen. In der 114. Minute flog Sturm aus allen Träumen: Hörmann ging in ein Kopfballduell mit Steve Hodge, der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Großes Entsetzen in Liebenau, Colin Walsh machte den Ausgleich. Das gellende Pfeifkonzert änderte nichts am Aus für Sturm. ORF-Kommentator Robert Seeger zertrümmerte damals seinen Kopfhörer, Schiri Yushka erhielt Polizeischutz. Neben dem SK Sturm schieden an diesem Abend auch der SK Rapid Wien (gegen Dundee United) und der FK Austria Wien (gegen Tottenham Hotspur) aus.