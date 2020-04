Erste Lerneffekte: So funktioniert Homeschooling ohne Stress

Für viele Eltern ist die verlängerte Schulschließung nach den Osterferien ein Schock. Schon jetzt stoßen viele an ihre Grenzen, zeigt der Brief einer Mutter an Minister Faßmann: "Es ist illusorisch, dass ein Kind aus der zweiten Klasse Volksschule brav den ganzen Vormittag dasitzt und ihre Übungen macht, während Mama und Papa ihrer Arbeit nachgehen. Sogar dass es eine Stunde unbeaufsichtigt Übungen macht." Die Schule gab ihr die Auskunft, dass ihr Kind diese Übungen alleine schaffen könnte, aber das sieht sie nicht so.

Die Umsätze ihrer kleinenen Cateringfirma seien eingebrochen: "Ich habe gerade jetzt in der Krise mehr zu tun als je zuvor und ich bin der Captain eines sinkenden Schiffes." Ihr Wunsch: Dass das Ministerium es als unzumutbar ansieht, dass berufstätige Eltern in dieser Zeit ihre Kinder unterrichten. "Woher die Zeit nehmen, in denen man Null Kinderbetreuung hat?" Derzeit ist es so, dass der Ausnahmezustand auf Kosten der Arbeitnehmer, der Unternehmer und der Eltern ausgetragen wird."