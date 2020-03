Was am ersten Tag beim eLearning schiefging

Zu großer Aufregung führte der Zusammenbruch in den einschlägigen Lehrer-Facebook-Gruppen, wo sich viele Pädagogen Ideen für den neuartigen Unterricht holen. Die Server "glühen", meldete auch Gerhard Hauke vom Schulbuchverlag Chocolate, der derzeit wie die meisten Anbieter seine Bücher gratis zur Verfügung stellt: "Seit der Ankündigung, dass die Lehrer Materialien für Schulschließungen vorbereiten sollen, verzeichnen wir um um 200 Prozent erhöhte Zugriffe auf die eBooks."

Lieber klassisch

Heute Früh lautete kurz die Devise, doch wieder auf die klassischen Lehrbücher zurückzugreifen. So schickte ein Wiener Geschichtelehrer seinen Schülern ein beruhigendes eMail: "Damit ihr nicht dauernd nachsehen müsst, ob Moodle funktioniert oder nicht, schicke ich euch die Aufgabe für heute. Lest euch diese Seiten im Buch durch. Im Anhang findet ihr ein Word-Dokument, in das ihr eure Antworten hineinschreibt, speichert und zurücksendet. Wartet mit dem Verschicken noch, vielleicht funktioniert Moodle ja später doch noch."