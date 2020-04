Corona-Krise: Winzer bangen um ihre Existenz

Knapp 3.000 Gäste – so viele besuchten an Spitzentagen die Sonnentherme in der mittelburgenländischen 850-Einwohner-Gemeinde Lutzmannsburg. Noch in den Energieferien im Februar war von Auslastungen mancher Hotels bis zu 95 Prozent die Rede.

„Jetzt ist es hier wie in einem Science-Fiction Roman – nur mehr der Wind pfeift durch die Gassen.“ Listen-Bürgermeister Christian Rohrer – er ist im Nebenerwerb Weinbauer – ist, so wie viele seiner Winzer-Kollegen verzweifelt.

Nicht nur der Tourismus und die Gastronomie sind seit dem Schließen der Therme und der Hotels Mitte März wegen der Corona-Krise zum Stillstand gekommen. Auch die Weinbaubetriebe seien dadurch in eine Notlage geschlittert.

„Der Weinabsatz ist komplett zusammengebrochen, aber unsere Zahlungen laufen weiter. Lange geht das nicht mehr“, befürchtet Christian Rohrer. In einem Schreiben haben sich die Winzer an Bundes- und Landespolitiker sowie die Vertreter der Landwirtschaftskammer gewandt.