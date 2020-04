Der Machtkampf im Hintergrund ums Überleben von Laudamotion

Was sich zwischen der Geschäftsführung der Billig-Airline Laudamotion und der Gewerkschaft vida abspielt, hat im (wieder) sozialpartnerschaftlichen Österreich Seltenheitswert. Der Streit um Kurzarbeit ist eskaliert, die Leidtragenden sind die 550 fliegenden Mitarbeiter, die um ihre Jobs zittern.

Hinter dem heftigen Hauen und Stechen steht allerdings viel mehr als eine Auseinandersetzung zwischen Management und Gewerkschaft – dahinter steht der gnadenlose Machtkampf zwischen den zwei größten Airline-Konzernen in Europa. Der AUA-Mutter Lufthansa und der irischen Ryanair.

Laudamotion (fliegt unter der Marke Lauda) setzt der AUA von allen Billig-Airlines in Wien am stärksten zu. 6,5 Millionen Passagiere im dritten Jahr des Bestehens. Ein Preiskampf, der die Erträge der AUA dahinschmelzen lässt, wie AUA-Chef Alexis von Hoensbroech immer wieder beklagt.

Die Gewerkschaft ist stark von der AUA-Belegschaft dominiert. Von Laudamotion sind nur wenige Flugbegleiter und Piloten dabei. Für die AUA ist die Kurzarbeit jedenfalls schon abgesegnet.

In der Luftfahrtbranche wird vermutet, dass Ryanair-Boss Michael O’Leary so verärgert werden soll, dass er sich aus Wien verabschiedet. Der Airline-Chef steht mit Laudamotion ohnehin unter dem Druck seiner Aktionäre. Die Wiener Tochter fliegt als einzige Airline im Konzern Verluste ein, bisher fast 300 Millionen. Und hat als einzige Konzerngesellschaft einen Betriebsrat. Mit den Gewerkschaften hat’s Ryanair bekanntlich nicht so.

Die AUA wäre einen unliebsamen Konkurrenten los, wird spekuliert. Sollte die Lufthansa-Tochter doch Staatshilfe benötigen (was Hoensbroech derzeit noch ausschließt), müsste außerdem nicht mit dem Rivalen geteilt werden.

Es sei ein Fehler, darauf zu hoffen, dass O’Leary Wien aufgibt, meinen Insider. Er könnte zwar Laudamotion grounden, würde aber den Markt sicher nicht AUA und Lufthansa überlassen.