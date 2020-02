Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft: In der Früh können vor allem entlang der Alpennordseite vereinzelt Regen- oder Schneeschauer niedergehen. Dann überwiegt trockenes Wetter, in vielen Landesteilen kommt immer wieder die Sonne durch, am längsten sonnig wird es im Osten und Süden. Im Westen zieht es nachhaltig zu, außerdem kommen am Nachmittag in Vorarlberg kräftige Schnee- und Regenfälle auf und breiten sich bis zum Abend über Tirol ostwärts aus. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 500 und 900m Seehöhe.

Die Temperaturen erreichen 1 bis 10 Grad, in 2000m Höhe von Ost nach West zwischen minus 10 und minus 5 Grad. Auf den Bergen und im Osten lebhafter bis starker Wind aus West bis Süd, stellenweise kann es vorübergehend föhnig werden.