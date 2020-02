Was die Faszination an Schlussmach-Sex ausmacht

Jetzt kann man natürlich fragen, warum man darüber überhaupt nachdenken muss, das sei im Grunde sowas von deppert. Wo doch schon Falco sang: „Oba, was vorbei is, is vorbei, Baby blue. Und vergiss nicht deine High Heels, deine heien, roten Schuh“, Baby blue“ (ursprünglich ein Song von Bob Dylan). Ist es aber nicht. Ich erinnere mich noch an diese eine Freundin, die mir eines Tages verriet, wovon sie manchmal heimlich träumt: Dass sie mit ihrem Ehemann Schluss machen würde, nur um wieder richtig guten, ekstatisch-ultimativen Sex zu haben. Ich muss sehr blöd dreingeschaut haben, aber dann führte sie ihre Fantasie näher aus: „Weil ich überzeugt bin, dass du in einer so radikalen und besonderen Situation des Wandels und Umbruchs auch radikalen und besonderen Sex haben kannst.“ Gott sei Dank kam mein Argument, dass es sich dabei um einen etwas neurotischen Zugang zum Thema „Wiederbelebung der ehelichen Erotik“ handle bei ihr an. Die zwei sind immer noch zusammen und erleben, so weit ich das mitbekomme, auch ohne dramatische Trennung dramatisch-gute intime Momente.

Persönliches Weltuntergangsszenario

Die Frage ist jetzt aber, was das Spezielle an Break-up-Sex ist. Ich vermute, dafür gibt es mehrere Erklärungen. Eine davon hat mit der Grundstimmung zu tun, in der man sich in solchen Momenten befindet, und die hat nun mal was von einem ganz persönlichen Weltuntergang. Diese Welt, unsere Welt nämlich, ist gerade im Begriff, für immer kaputt zu gehen. Ein New Yorker Psychiater gab dem Phänomen im Jahr 2001 einen Namen – und zwar rund um 9/11. Da wurde bekannt, dass mehrere Menschen unmittelbar nach den Terroranschlägen ein intensives Verlangen nach einer sexuellen Begegnung mit jemandem gespürt hatten und sich später erkundigten, ob das normal oder völlig verrückt sei. Psychologen konnten beruhigen und sprachen von „End-of-the-World-Sex“ oder „Post-Disaster-Sex“. Sie meinten außerdem, dass es kein unbekanntes Phänomen sei, wenn Menschen in extremen Krisensituationen auf diese Art und angesichts des Todes nach Lebendigkeit suchen.