Engpässe: Nur mit "Sehr gut" ins Gymnasium

KURIER: Wie hat sich die Situation an den Neuen Mittelschulen entwickelt?



NÖ Bildungsdirektor, Johann Heuras: In den vergangenen Jahren gab es einen stetigen Zuwachs zu den Gymnasien, zulasten der Mittelschulen. In ländlichen Regionen wie dem Waldviertel wechseln etwa 20 Prozent nach der Volksschule in ein Gymnasium, in ganz NÖ sind es im Schnitt 40 Prozent. In den Städten ist der Andrang sehr viel größer.



Wieso ist die Mittelschule am Land beliebter?



Heuras: Am Land bleiben die Schülerinnen und Schüler eher in ihren Gemeinden und im vertrauten Umfeld. In den Städten haben leider manche Mittelschulen den Ruf von Restschulen. In den Städten haben wir auch mehr Schüler mit nicht deutscher Muttersprache. Dem weichen Eltern aus. Dieses Phänomen ist am Land nicht so ausgeprägt. Die Situation ist aus meiner Sicht auch deshalb schwierig, weil man in den vergangenen Jahren zu viel an der Mittelschule reformiert hat. Man muss diesen Schultyp in Ruhe arbeiten lassen.