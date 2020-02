8 Uhr Schule? Warum das zu früh ist und wie es besser geht

„Wir wollten auf den Biorhythmus der Jugendlichen Rücksicht nehmen“, sagt Direktorin Brigitte Cizek, von der die Schule vor vier Jahren am Campus De La Salle eröffnet wurde. Damit folgt sie den Empfehlungen der Wissenschaft. Wie die US-Universität Stanford in einer Studie festgestellte, leben Teenager in einer anderen Zeitzone als ihre Umwelt. Würde man sie in ihrem natürlichen Rhythmus leben lassen, wäre ihr Tagesablauf um eine Stunde nach hinten verschoben.

Das gilt jedoch nicht für alle Jugendlichen, wie Cizek klarstellt: „Einfach nur später anzufangen, ist nicht die Lösung, manche sind früher fit und wollen nicht am Abend endlos über ihren Hausübungen sitzen.“ Daher gibt es für die Schüler an ihrer Schule die Möglichkeit, sich beim S.E.L.F.I.E.-Arbeiten ab acht Uhr selbst mit Lerninhalten zu beschäftigen. Coaching- und Schülersprechstunden werden ebenfalls morgens angeboten. Etwa die Hälfte der Schüler sind laut Cizek vor der ersten Stunde da, „manche sogar ab 7.30 Uhr, wenn wir öffnen“.