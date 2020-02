Platzbedarf für Gymnasiasten im Nordburgenland

Beschränkungen bei der Aufnahme ins Gymnasium gehören im Nachbarbundesland an manchen Standorten bereits zur Tagesordnung. Engpässe gibt es zum Beispiel in den Gymnasien Wr. Neustadt, Perchtoldsdorf, Baden und Purkersdorf. Während in Niederösterreich im ländlichen Bereich etwa 20 Prozent nach der Volksschule in ein Gymnasium wechseln, sind es in den Städten rund 40 Prozent – also doppelt so viele.

Der Trend weg von der NMS und hin zum Gymnasium lässt sich auch im Burgenland mit Zahlen untermauern: Im Schuljahr 2018/19 gab es in den Neuen Mittelschulen des Bezirks Neusiedl am See 348 neue Schüler, 2019/20 waren es 313, also um 35 weniger – das ist ein Rückgang von 10 Prozent. Und das trotz der dynamischen Entwicklung der Region. Die Anzahl der Schüler im Gymnasium Neusiedl am See stieg allerdings nur von 182 auf 195 (plus 13). Ähnlich im Bezirk Eisenstadt-Umgebung: Die Anzahl der neuen NMS-Schüler sank von 2018/19 auf 2019/20 von 385 auf 317, jener der Gymnasiasten von 306 auf 289.