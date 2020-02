Lehrer ohne Ausbildung: "Ohne sie stünde das System vor dem Kollaps"

Momentan unterrichten über 8.000 Lehrer ohne abgeschlossene Lehrerausbildung in Österreich, „ohne sie stünde unser Bildungssystem schon vor dem Kollaps“, sagt Paul Kimberger, Vorsitzender der Gewerkschaft für Pflichtschullehrer. Angestellt werden die Lehrkräfte mittels Sondervertrag. Besonders hoch ist die Zahl im Pflichtschulbereich in Wien – sie liegt bei 12,1 Prozent, das sind 1.830 Stellen.

„Ich bin seit 2012 Direktorin, damals gab es hier zwei Lehrkräfte im Sondervertrag. Aktuell sind es sechs“, erzählt die Direktorin. Martin Netzer, Generalsekretär des Bildungsministeriums, relativiert diese Zahlen gegenüber dem KURIER: „ Sonderverträge sind ein wichtiges Werkzeug für uns, vor allem in technisch-gewerblichen Schulen. Quereinsteiger sind sehr wertvoll. Außerdem gibt es große regionale Unterschiede beim Lehrerbedarf, wir müssen ein flexibles System schaffen. Dass die Qualität gefährdet ist, sehen wir nicht“.

Ein Problem sei die Erwartung an den Job. Dass der Lehrerberuf nicht nur aus dem Unterrichten an sich bestehe, sei vielen nicht bewusst, so Poppe. „Da gibt es ganz viele organisatorische Dinge nebenbei. Wir alle sind verantwortlich, dass der gesamte Schulbetrieb funktioniert“, schildert die Direktorin. „Der ganze Sonntag ist bei mir immer eingeplant zur Vorbereitung“, schildert der junge Lehrer, Dominik B.