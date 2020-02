Junglehrer bangen um ihren Abschluss

Die Universität Wien argumentiert hingegen, die Studierenden wüssten seit der Einführung des neuen Studienplans 2014 Bescheid, das wäre auch klar kommuniziert worden. Zudem hätte man „umfangreiche Maßnahmen“ wie etwa Schreibtrainings gesetzt, um einen zeitgerechten Abschluss zu ermöglichen.

Mangelhafte Rahmenbedingungen

Für die betroffenen Studierenden wie Sarah ist das jedoch keine Hilfe, lägen die Probleme doch woanders. Sie erzählen von chaotischer Organisation, nur ein Mal pro Jahr statt ein Mal pro Semester angebotenen Kursen und der erwähnten, mühseligen Suche nach einem Diplomarbeitsbetreuer. Eine Umfrage im Jänner ergab, dass fast ein Drittel der Studierenden wie Sarah von mehreren Betreuern abgelehnt wurde.

Fazit: Ein Abschluss bis April sei kaum zu schaffen, sagt sie. Dabei fehlten 85 Prozent der Betroffenen nur mehr die Abschlussarbeit und maximal zwei Prüfungen - auch das ein Ergebnis der Umfrage.

Die Studierenden wünschen sich daher eine Verlängerung bis September, das würde einem Großteil bereits helfen. Rechtlich sei das möglich, so das Ergebnis eines eigens in Auftrag gegebenen Gutachtens (siehe Faksimile unten). Man sei auch an die Hochschülerschaft (ÖH) mit der Bitte um Unterstützung herangetreten, dort jedoch nur vertröstet worden – was die ÖH energisch bestreitet.