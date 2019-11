Bewertungsapp: Wenn Lehrer Angst vor Noten haben

Während sich die Lehrer der Volks-, Mittelschulen und Gymnasien bei Bewertungen oft querstellen, gehört Feedback an Österreichs Hochschulen zum Alltag.

An der Wirtschaftsuniversität Wien etwa gibt es professionelle Lehrevaluierungen, die regelmäßig von der Institution selbst durchgeführt werden und für die Studierende um Feedback gebeten werden. Zudem gibt es einen unabhängigen, sogenannten „Prof Check“ der ÖH. Dieser ist für alle Mitarbeiter der WU einsehbar. Die Vortragenden werden dabei in Qualitäten wie Lerninhalte, Atmosphäre, Benotung und Verfügbarkeit bewertet. Auch Kommentare können hinterlassen werden.

Ähnlich transparent verläuft die Bewertung der Lehre an den österreichischen Fachhochschulen. An der FH Wien werden regelmäßig Mails an die Studierenden ausgeschickt mit dem Aufruf, Lehrveranstaltungen zu evaluieren. An der FH St. Pölten werden am Semsterende die besten Votragenden sogar ausgezeichnet.

Im September lief in Hamburg ein Pilotprojekt an, bei dem Schüler ihre Lehrer bewerten können. Die Lehrer wählen am Semesterende 56 Fragen aus einem Expertenkatalog aus, die sie ihren Schülern stellen wollen. Keine Schule wird gezwungen, mitzumachen. Die Ergebnisse bekommt nur der jeweilige Lehrer zu sehen. Die Entwickler des Projektes sehen darin keine Überwachung, sondern eine Möglichkeit, Lehrer und Schüler zum Nachdenken zu bringen.