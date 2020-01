An diesen Wiener Schulen startet das Programm gegen Mobbing

„Wir haben an der Schule 435 Kinder in 19 Klassen, 38 Muttersprachen und 13 Religionen“, sagt Martina Vogel-Waldhütter, Direktorin der Neuen Mittelschule (NMS) Enkplatz I in Simmering. 25 Schüler sitzen in Deutschförderklassen, 36 haben sonderpädagogischen Förderbedarf. Und weil die NMS einen Sportschwerpunkt hat, wird sie nicht nur von auffallend vielen hyperaktiven Schülern mit hohem Bewegungsbedarf besucht, sondern vor allem von Burschen – die zum Teil ein ausgeprägtes Macho-Verhalten an den Tag legen. Was sich natürlich auf das Klima an der Schule auswirkt.

Um auf „durchschnittliche Herausforderungen“ wie diese zu reagieren – sprich: um Mobbing, Gewalt, Diskriminierung oder Hass im Netz entgegenzuwirken –, startet Rot-Grün mit Beginn des Sommersemesters 2020 das Präventionsprogramm „Respekt – Gemeinsam stärker“, das Frauenstadträtin Kathrin Gaal und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Mittwoch vorstellten. Am Anfang einmal an fünf sogenannten Brennpunktschulen, die eine höhere soziale und kulturelle Durchmischung aufweisen als andere – und die sich freiwillig gemeldet haben.

Neben der NMS Enkplatz handelt es sich um die NMS Pazmanitengasse in der Leopoldstadt, die NMS Viktor-Christ-Gasse in Margareten, die NMS Am Schöpfwerk in Meidling sowie die NMS Grundsteingasse in Ottakring. 1,2 Millionen Euro lässt sich die Stadt dies kosten.