Mutter geht undercover als Mädchen ins Netz – und ist schockiert

Der Beweggrund für das Video soll dabei nicht ungenannt bleiben: Die Firma Bark will die Eltern nicht nur aus selbstlosen Motiven sensibilisieren. Sie überwacht im Auftrag der Eltern die Handies von vier Millionen Kindern und Jugendlichen in den USA, um die Eltern zu warnen, falls Nachrichten auf Mobbing oder Belästigung hindeuten. Die Organisation betont, dass sie die Inhalte nicht weitergibt, sondern sie mit künstlicher Intelligenz analysiert, ob eine ungewünschte Kommunikation vorkommt. Dann werden die Eltern gewarnt und können das Thema mit ihren Kindern ansprechen.

Es gibt sogar einen Namen dafür: "Cyber-Grooming", wenn fremde Menschen plötzlich Kontakt mit Kinder und Jugendlichen aufnehmen. Doch selbst, wenn die Situation im Video zugespitzt dargestellt wäre, sind die Reaktionen alarmierend. Únd entsprechen absolut den Erfahrungen, die auch österreichische Organisationen machen. In einer Umfrage von "Rat auf Draht" gaben 17 Prozent der Jugendlichen an, schon einmal von Fremden kontaktiert worden zu sein. Safer-Internet-Leiterin Barbara Buchegger warnt auf der Webseite der Organisation, in Videos und in unzähigen Elterngesprächen davor, dass Kinder auf vielen Plattformen von fremden Menschen angesprochen werden. Sogar YouTuber Julian Bam wandte sich in einem Video mit einer Warnung an seine jungen Fans (siehe hier unten).