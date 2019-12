TikTok: Zehntausende machen bei Magersucht-Wettbewerb mit

Sie ist bunt und schrill, vertreibt die Zeit und wächst rasant: Die Rede ist von TikTok, einer chinesischen Video-App, die gleichzeitig ein soziales Netzwerk ist. Schätzungen zufolge tummeln sich dort derzeit um die 800 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer – synchronisieren Musikclips, laden Tier- und Tanzclips hoch. Was auf den ersten Blick trivial wirkt, nimmt aktuell gefährliche Auswüchse an. Recherchen von Funk, dem Kinder- und Jugendportal von ARD und ZDF zeigen, dass sich Zehntausende – mitunter unter-zehnjährige – Nutzerinnen in der App an einem inoffiziellen Magersucht-Wettbewerb beteiligen.

Fast 40.000 Videos wurden demnach etwa allein zu einem Lied hochgeladen, zu dem meist Mädchen ihre äußerst dünnen Körper stolz präsentieren. Der dazugehörige Hashtag #Ed macht deutlich, dass sie an Magersucht erkrankt sind: "Ed" steht für "Eating disorder", also Essstörung.